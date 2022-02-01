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Политика1 февраля 2022 2:27

Полянский: Заседание СБ ООН по Украине стало примером «мегафонной дипломатии»

Заместитель российского постпреда при Организации отметил, что «это был не более чем пиар-трюк»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Созванное по инициативе американской стороны заседание Совбеза ООН по Украине стало классическим примером «мегафонной дипломатии», считает заместитель российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Как мы и ожидали, это был не более чем пиар-трюк, классический пример «мегафонной дипломатии». Ни одного факта, лишь обвинения и беспочвенные утверждения. Дипломатия США в своем худшем проявлении», - написал он на своей странице в Twitter.

Полянский также выразил недоумение по поводу заявления постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что на границе с Украиной якобы находятся свыше 100 тысяч российских военных. По его мнению, это пример «двойных стандартов» Вашингтона.

«Откуда берутся эти цифры? И как российские солдаты, размещенные на базах на нашей территории создают кому-либо угрозу? Что насчет 175 тысяч американских военных, размещенных на данный момент за рубежом, не представляют ли они настоящую угрозу?» - отметил дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Организации по ситуации вокруг Незалежной, сказал, что если бы не вмешательство Запада в 2014 году, Россия и Украина до сих пор жили бы в добрососедстве.

До этого глава МИД Сергей Лавров говорил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу и предложил задуматься над словами украинского президента Владимира Зеленского о том, что люди, ощущающие себя русскими, должны убраться из Киева в Россию.

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