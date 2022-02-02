Bloomberg: США предложили России обсудить возможность инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше

США готовы предоставить России возможность провести инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше, если Москва пойдет на аналогичный шаг Фото: REUTERS

Соединенные Штаты предложили России обсудить возможность инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше если Москва пойдет на аналогичный шаг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По словам неназванного собеседника агентства, Вашингтон готов предоставить нашей стране возможность убедиться в том, что на базах западного альянса в этих двух странах нет многоцелевых крылатых ракет «Томагавк». Однако предложение американских властей предполагает «взаимность»: то есть, ожидается, что Россия «предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах» на своей территории.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Wall Street Journal сообщала, что представители США обсуждали с союзниками в Европе вопрос о возможности допуска российских наблюдателей к американским объектам противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии. По данным издания, Варшава не против, но «при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин сказал, что развернутые в Румынии и Польше системы ПВО США легко могут использоваться под ударные комплексы. По его словам, «это вопрос пяти минут, чтобы поменять ПО».

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