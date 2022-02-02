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Политика1 февраля 2022 21:58

Bloomberg: США предложили России обсудить возможность инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше

Вашингтон готов предоставить Москве возможность убедиться, что там нет крылатых ракет, если она предоставит данные «об определенных военных базах» на российской территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США готовы предоставить России возможность провести инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше, если Москва пойдет на аналогичный шаг

США готовы предоставить России возможность провести инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше, если Москва пойдет на аналогичный шаг

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты предложили России обсудить возможность инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше если Москва пойдет на аналогичный шаг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По словам неназванного собеседника агентства, Вашингтон готов предоставить нашей стране возможность убедиться в том, что на базах западного альянса в этих двух странах нет многоцелевых крылатых ракет «Томагавк». Однако предложение американских властей предполагает «взаимность»: то есть, ожидается, что Россия «предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах» на своей территории.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Wall Street Journal сообщала, что представители США обсуждали с союзниками в Европе вопрос о возможности допуска российских наблюдателей к американским объектам противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии. По данным издания, Варшава не против, но «при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин сказал, что развернутые в Румынии и Польше системы ПВО США легко могут использоваться под ударные комплексы. По его словам, «это вопрос пяти минут, чтобы поменять ПО».

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1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным поставки газа и ситуацию вокруг Украины. Встреча в Кремле длилась пять часов. В конце политики вышли к журналистам, чтобы сообщить, о чем получилось договориться. Российский президент впервые развернуто рассказал, что думает об ответе НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности (подробности).

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