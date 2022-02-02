Глава Роспотребнадзора: Привитым от коронавируса не нужно соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Людям, которые получили прививки против коронавируса, не нужно в течение семи дней соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», - сказала главный санитарный врач России в интервью РИА Новости.

По словам Анны Поповой, «по этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 января опубликовано было постановление Роспотребнадзора о сокращении продолжительности карантина после контакта с больным «ковидом». Срок изоляции был сокращен с двух недель до семи дней.

К слову, ранее главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал об особенностях протекания волны «омикрона». По его словам, сейчас среди пациентов ковидного госпиталя абсолютное большинство пациентов – непривитые, а вакцинированных туда попадают «буквально единицы».