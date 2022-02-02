Власти Франции не видят намерений России «вторгаться» на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции пока не видят со стороны России желания осуществить вторжение на Украину, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

«В настоящее время у нас нет никакой информации о желании президента России Владимира Путина переходить к действию», – сказал дипломат в эфире телеканала France 2.

Ле-Дриан отметил, что ситуация, в которой «десятки тысяч российских солдат находятся у украинской границы», является очень серьезной. По его мнению, существуют «все условия для вторжения», однако пока таких намерений у Москвы нет.

Как писал сайт kp.ru, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что страны Запада не привели доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.

Между тем власти Соединенных Штатов не считают, что Россия непременно совершит агрессию против Украины.