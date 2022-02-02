Финансовая гвардия Италии изъяла документы у экс-премьера Джузеппе Конте

Джузеппе Конте Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте оказался одним из нескольких адвокатов, у которых изъяли документы, связанные с консультациями крупным компаниям в 2012-2013 годах, сообщает римская газета Domani.

По данным издания, в первую очередь правоохранительные органы интересуют консультации, оказанные компаниям, принадлежащим известному итальянскому предпринимателю Франческо Кальтаджироне.

Расследование связано с заявлениями адвоката Пьеро Амары, который фигурировал в громких коррупционных делах, и сейчас отбывает наказание.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джузеппе Конте возглавил правительство Италии в середине 2018 года. Он подал в отставку в январе 2021 года.

Такое решение связано с тем, что правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" бывшего премьера Италии Маттео Ренци.