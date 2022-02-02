Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Кадыровым

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться в главой Чечни Рамзаном Кадыровым, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 2 февраля 2022 года.

"Мне неизвестно об этом. В планах нет", - уточнил Песков.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выступил с призывом к российскому лидеру, в котором попросил главу государства вмешаться в ситуацию с публичными заявлениями Рамзана Кадырова.

Речь идет о посте, в котором Кадыров выразил мнение, что журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета при президенте по правам человека Игоря Каляпина следует задержать за "пособничество террористам".

Как писал сайт kp.ru, в связи с этим "Новая газета" направила в Следственный Комитет (СК) России заявление, в котором просит возбудить против Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.