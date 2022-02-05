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В мире5 февраля 2022 9:30

Украина временно отключится от энергосетей России и Белоруссии в конце февраля 2022 года

Всего планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля, а также летом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (87)Комментарии (87)(87)
Украина временно отключится от российских и белорусских энергосетей в конце февраля 2022 года

Украина временно отключится от российских и белорусских энергосетей в конце февраля 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии в конце февраля 2022 года.

Как сообщило немецкое издание Welt, страна изолируется на 72 часа. Всего планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля, а также летом 2022 года.

- Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским Союзом, — прокомментировал это советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он также выразил надежду, что Украина подключится к европейской энергосистеме уже в этом году.

Как ранее писал сайт kp.ru, публикация об участии Незалежной в аукционах на закупку электроэнергии у России и Белоруссии вызвала шквал критических комментариев. Пользователи соцсети признались, что им стыдно, что страна не может обеспечить население даже собственной электроэнергией.

Напомним, депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.