Скрытые видеокамеры нашли в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке

В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке обнаружены скрытые видеокамеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке обнаружили скрытые видеокамеры, задержан один из подозреваемых.

Как уточнил новостной портал Thaiger, задержанный является бывшим IT-специалистом дипведомства с гражданством Таиланда и Австралии.

Миниатюрные камеры были обнаружены службой безопасности посольства после того, как одна из сотрудниц дипведомства нашла на полу женского туалета небольшую карту памяти для видеокамеры.

Австралийские власти подтвердили задержание одного из подозреваемых. Также в Канберре рассматривают инцидент, как серьезное нарушение безопасности сотрудников дипмиссии.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как легко найти скрытую камеру в помещении. Для начала нужно хорошо изучать само место, где находится человек. Если камеру спрятали целенаправленно, то, скорее всего, она будет находиться среди других предметов, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Особенно внимательно стоит осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и электронику. Если в комнате темно, то на помощь придет обычный фонарик на телефоне. С ним надо пройтись по комнате. Если где-то будут видны блики света, то велика вероятность, что именно в этом месте находится скрытая камера. А от ее объектива отражается свет.