Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто был в контакте с больными коронавирусом

В России отменили самоизоляцию для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России больше не требуется соблюдать 14-дневную изоляцию людям, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией. Это следует из постановления Роспотребнадзора, подписанном главой ведомства Анной Поповой. Документ опубликован в субботу 5 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года признан утратившим силу. Именно этот пункт обязывал лиц, контактировавших с больными ковидом, соблюдать двухнедельную изоляцию со дня последнего контакта с инфицированным.

Ранее Анна Попова заявила о том, что людям, которые получили прививки против коронавируса, не нужно в течение семи дней соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19.

Также сообщалось, что правительство РФ выделяет дополнительно 600 млн рублей на зарплату медикам, удаленно консультирующим пациентов с коронавирусом. Подробности здесь на kp.ru.