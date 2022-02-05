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Здоровье5 февраля 2022 12:45

Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто был в контакте с больными коронавирусом

В России отменили изоляцию для лиц, которые контактировали с больными ковидом
Мария ПАВЛОВА
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В России отменили самоизоляцию для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

В России отменили самоизоляцию для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России больше не требуется соблюдать 14-дневную изоляцию людям, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией. Это следует из постановления Роспотребнадзора, подписанном главой ведомства Анной Поповой. Документ опубликован в субботу 5 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года признан утратившим силу. Именно этот пункт обязывал лиц, контактировавших с больными ковидом, соблюдать двухнедельную изоляцию со дня последнего контакта с инфицированным.

Ранее Анна Попова заявила о том, что людям, которые получили прививки против коронавируса, не нужно в течение семи дней соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19.

Также сообщалось, что правительство РФ выделяет дополнительно 600 млн рублей на зарплату медикам, удаленно консультирующим пациентов с коронавирусом. Подробности здесь на kp.ru.