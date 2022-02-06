Захарова назвала Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, поскольку она является натовской пропагандистской машиной.

- То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии, - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Также в посте она подняла вопрос о том, "когда госдеп выпустит доклад про фейки агентства Блумберг?".

Напомним, российский МИД объявил о введении ответных санкций после запрета вещания телеканала RT DE в Германии. Одним из них стало прекращение вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Официальное уведомление о закрытии 3 февраля 2022 года получил московский корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle. В уведомлении было предписано закрыть офис к 9 утра 4 февраля.