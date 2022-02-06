МИД России не против приезда журналистов DW с канцлером ФРГ Шольцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона не выступает против того, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита в Москву 15 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Конечно, а какие проблемы, - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" отвечая на соответствующий вопрос о прибытии Шольца с журналистами.

Также она заверила, что никаких препятствий для этого нет.

Накануне Захарова заявляла, что Госдеп США поддерживает Deutsche Welle, поскольку она выступает в роли натовской пропагандистской машиной.

Ранее российский МИД заявил, что РФ аннулировала аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Такое решение было ответной мерой на действия немецкая комиссия по надзору за СМИ, которая запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия нужной лицензии.