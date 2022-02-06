Вирусолог Альтштейн спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в ближайшее время Фото: Shutterstock

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирус уйдет из человеческой популяции через какое-то количество времени, но не полностью.

Согласно его прогнозу, люди будут продолжать заражаться covid-19, однако не будет состоянием пандемии.

- В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем, - заявил эксперт URA.ru.

Недавно Альтштейн рассказывал, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в феврале 2022 года. По его мнению, плато может тянуться довольно долго, это может быть и февраль, и март.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допускал, что завершение пандемии ковида возможно в 2022 году.