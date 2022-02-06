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Здоровье6 февраля 2022 2:02

Биолог Скулачев предупредил, что коронавирус может привести к старению организма на 10 лет

Он также отметил, что больше всего этому риску подвержены непривитые граждане
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Биолог Скулачев предупредил, что коронавирус может привести к старению организма на 10 лет

Биолог Скулачев предупредил, что коронавирус может привести к старению организма на 10 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что коронавирус может изменить биологический возраст человека.

Эксперт полагает, что непривитый человек в случае заражения подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение 10 дней приводит к "старению" организма на 10 лет.

- Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие 10 лет, но вы их ощущаете за 10 дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение, - рассказал Скулачев в интервью радио Sputnik.

Ранее невролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Елена Ширшова рассказала, как долго может сохраняться постковидный синдром у тех, кто перенес COVID-19. Врач отмечает, что в основном данный синдром выражается в виде повышенной утомляемости. Пациенты сталкиваются с тем, что даже обыденные бытовые дела становятся очень утомительны, а сон не приносит эффекта отдыха.