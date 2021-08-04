Врач: постковидный синдром может сохраняться до полугода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Елена Ширшова рассказала, как долго может сохраняться постковидный синдром у тех, кто перенес COVID-19.

Врач отмечает, что в основном данный синдром выражается в виде повышенной утомляемости. Пациенты сталкиваются с тем, что даже обыденные бытовые дела становятся очень утомительны, а сон не приносит эффекта отдыха. На это жалуются 87% переболевших.

Не менее часто встречаются головокружения, кашель, одышка, головные боли, мышечные и суставные боли, нарушения сна, панические атаки, эмоциональную лабильность, депрессию и тревожные расстройства.

- Такое состояние может сохраняться до полугода, - говорит врач «Российской газете».

Если подобные состояния не проходят, то невролог советует обратиться к врачу. В больницах сейчас появились специальные реабилитационные программы, которые снизят риск появления осложнений.

Помочь организму справиться с последствиями недуга можно правильным образом жизни. Нужно следить за питанием, пить много воды, как можно больше времени проводить на свежем воздухе и умеренно заниматься физической культурой.

Ранее в Минздраве рассказали, что постковидный синдром может приводить к осложнениям хронических заболеваний, сообщает ФАН.