Гендиректор National Interest Саймс: Россия не станет нападать на Украину Фото: Александр КОЦ

Издатель и гендиректор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс рассказал о своем мнение по поводу возможного сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине.

Он отметил, что в декабре прошлого года ему довелось пообщаться с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

- Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность, — заявил Саймс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии милитаристских настроений у Москвы по отношению к Украине или другим странам. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что говорить об обратном - совершенно неправильно. Он также отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению на страну. Хотя в действительности это не является правдой.