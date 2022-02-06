Ученые не связывают с "омикроном" учащение жалоб на расстройство желудка

Расстройство желудка к симптомам "омикрона" не относится, считают ученые Фото: REUTERS

Резкое увеличение числа жалоб на проблемы с желудочно-кишечным трактом, которое наблюдалось во время вспышки "омикрона", не является симптомом этого мутировавшего штамма коронавируса. К таким выводам пришли ученые из ZOE COVID Study.

По их словам, многие больные "омикроном" жаловались на расстройство желудка, в связи с чем некоторые врачи стали ошибочно принимать это за один из симптомов коронавирусной инфекции.

Изучив данные о заболеваемости, эксперты пришли к выводу, что прирост сообщений о проблемах с пищеварением связан не с новым штаммом COVID-19, а с ежегодным зимним приростом пациентов с таким недугом.

Как ранее писал сайт kp.ru, доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что в отличие от "дельты" при "омикроне" реже встречается потеря либо искажение обоняния и вкуса. Чаще характерна ринорея, то есть обильное течение из носа. Головная боль тоже бывает чуть чаще. И чуть меньше случаев дебюта с высокой температурой.