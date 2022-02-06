В США оценили ожидаемые потери в случае войны России и Украины

Никаких доказательств подготовки "вторжения" по прежнему не представлено Фото: REUTERS

Гипотетическая полномасштабная война России и Украины приведет к гибели до 85 тысяч человек, пишет агентство Reuters со ссылкой на оценку американских чиновников.

"Согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские - от 3 тыс. до 10 тыс., потери среди гражданских могут составить от 25 тыс. до 50 тыс. человек", - говорится в материале.

При этом американские эксперты уверены, что Киев не в состоянии длительное время противостоять Москве. По подсчетам американцев, России хватит двух дней, чтобы взять украинскую столицу.

В материале также говорится, что Россия якобы уже подготовила около 70% сил, необходимых для "вторжения". Однако никаких доказательств этому журналистам не представили.

"Официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил", - уточняет автор публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад пытаются создать впечатление о "завтрашней" войне в стране, однако это неправда. Он также подчеркнул, что из-за нагнетания паники вокруг российского военного вторжения Украина несет экономические потери.

Российская сторона в свою очередь неоднократно опровергала заявления политиков о военном вторжении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью главам российских радиостанций заявил: "Если это зависит от России — войны не будет. Но и наступать на наши интересы мы не позволим".