Депутат Рады Кузьмин заявил о "бегстве" населения из Киева из-за боязни "вторжения" России

Депутат Рады Ренат Кузьмин утверждает, что население "бежит" из Киева Фото: REUTERS

Жители Киева бегут из города из-за страха "вторжения" России, которым пугают население западные средства массовой информации. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению, - подчеркнул Кузьмин. - Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить".

По его словам, власти на это закрывают глаза, так как и сами "тихо вывозят близких и имущество".

Как ранее писал сайт kp.ru, российских войск нет на границе с Украиной и Москва не понимает, откуда у Запада данные об их численности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что войны между РФ и другими странами не будет, если этот вопрос зависит от позиции Москвы.