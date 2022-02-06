Британия отправила на Украину сотню советников-спецназовцев

На Украину отправилась сотня британских спецназовцев. Фото: REUTERS

Более сотни спецназовцев отправила на Украину Великобритания. Как пишет издание Mirror, речь идет о военнослужащих из подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа. Предполагается, что британские специалисты выступят в роли военных советников.

Советники из британского спецназа будут обучать украинских военнослужащих тактике борьбы с террористами, снайперами и диверсантами.

Сообщается, что Великобритания смогла отправить на Украину такое большое количество спецназовцев потому, что эти силы больше не задействованы в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Украина требует от Германии поставок оружия, которого нет на вооружении немецкой армии. Подробности читайте здесь на kp.ru.

В США оценили масштабы человеческих потерь в случае гипотетической войны России и Украины. Гипотетический полномасштабный война России и Украины приведет к гибели до 85 тысяч человек, написало агентство Reuters со ссылкой на оценку американских чиновников.