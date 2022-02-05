Украина требует от Германии поставок оружия, которого нет на вооружении немецкой армии

Украина ожидает о поставках из Германии вооружений, которых не хватает самим немцам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине недостает реализма в дискуссиях о поставках оружия из ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

В материале немецкого СМИ отмечается, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил об ожиданиях Киева поставки из ФРГ «одних из лучших в мире» военных кораблей и «самых современных систем ПВО». При этом в германской армии отмечается нехватка кораблей, а системы ПВО требуют срочной замены. Отмечается, что Германия не может поставить Украине и боеприпасы, так как их нет на складах Бундесвера. Немцам также не хватает бронежилетов.

Как сообщалось ранее, Германия предложила поставить в Украину 5 тысяч военных касок.

Мэр Киева Кличко назвал это предложение шуткой. Подробности здесь.

Ранее сообщалось, что Германия исключила возможность поставки в Украину летального оружия, так как в этой стране действует принцип не снабжать оружием кризисные регионы.