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Общество5 февраля 2022 15:13

Украина требует от Германии поставок оружия, которого нет на вооружении немецкой армии

Немецкие СМИ заявили, что Украине недостает реализма в дискуссиях о поставках оружия из ФРГ
Мария ПАВЛОВА
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Украина ожидает о поставках из Германии вооружений, которых не хватает самим немцам.

Украина ожидает о поставках из Германии вооружений, которых не хватает самим немцам.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине недостает реализма в дискуссиях о поставках оружия из ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

В материале немецкого СМИ отмечается, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил об ожиданиях Киева поставки из ФРГ «одних из лучших в мире» военных кораблей и «самых современных систем ПВО». При этом в германской армии отмечается нехватка кораблей, а системы ПВО требуют срочной замены. Отмечается, что Германия не может поставить Украине и боеприпасы, так как их нет на складах Бундесвера. Немцам также не хватает бронежилетов.

Как сообщалось ранее, Германия предложила поставить в Украину 5 тысяч военных касок.

Мэр Киева Кличко назвал это предложение шуткой. Подробности здесь.

Ранее сообщалось, что Германия исключила возможность поставки в Украину летального оружия, так как в этой стране действует принцип не снабжать оружием кризисные регионы.