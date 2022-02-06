В Турции началось расследование из-за оскорблений в адрес заболевшего "омикроном" Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Прокуратура Стамбула начала расследование уголовного дела по статье "оскорбление президента" из-за комментариев под постом турецкого лидера в социальной сети, где он сообщил, что заразился "омикроном". Об этом сообщает телеканал NTV.

Журналисты уточнили, что уже известно о задержании минимум одного подозреваемого. Его арестовали в столице Турции.

Напомним, на территории турецкого государства действует закон об оскорблении президента, предусматривающий в качестве наказания до трех лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса "омикрон". Также заболела супруга турецкого лидера, о чем он рассказал в своих соцсетях.

Напомним, в конце января Эрдоган сообщил, что он пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику, пояснив это желанием обсудить с ним двусторонние отношения. По его словам, Анкара "при желании обеих сторон" готова организовать и принять у себя президентов России и Украины, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".