Лукашенко обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к войне. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к войне. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву для для YouTube-канала «Соловьев Live». В воскресенье 6 февраля кадры из интервью белорусского президента показал телеканал «Россия 1».

«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», - заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что считает правильной политику президента РФ Владимира Путина.

«Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» - сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что если украинские власти начнут войну против Донбасса, белорусская армия поведет себя «точно так, как российская», подразумевая, что армии двух стран дадут совместный ответ на агрессию Киева.

Также он не исключил в качестве ответных мер в случае украинской агрессии ракетных ударов по территории этой страны.

«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», - заявил Лукашенко в ответ на вопрос журналиста, может ли быть ответом на возможные агрессивные действия Украины ракетный удар по ее территории.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от Германии поставок оружия, которого нет на вооружении немецкой армии.

В то же время американское агентство Bloomberg в полночь по московскому времени сообщило своим заголовком на своей главной странице в интернете, что «Россия вторглась на Украину». В Кремле указали на опасность подобных фейковых сообщений.