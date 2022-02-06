Министр обороны Германии исключила поставки оружия Киеву

Министр обороны Германии объяснила, почему ФРГ не будет поставлять оружие Киеву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не будет поставлять оружие Киеву, чтобы не спровоцировать обострение украинского кризиса. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в интервью медиагруппе Funke.

Министр напомнила, что Германия придерживается принципа не поставлять вооружение в кризисные регионы, заявив, что предоставление оружия курдам на севере Ирака было вызвано исключительными обстоятельствами и отсутствием стороны, с которой можно было бы вести диалог для решения проблем дипломатическим путем.

«Там убивали и продавали в рабство людей», - отметила Ламбрехт.

Министр заявила о стремлении Германии к деэскалации украинского кризиса мирным путем. В то же время Кристин Ламбрехт не исключила отправку дополнительных сил в Литву в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Министр обороны Германии подтвердила, что НАТО не рассматривает вопрос вступления Украины в альянс и напомнила о санкциях, которые Запад намерен применить в отношении России в случае предполагаемых «посягательств» на территориальную целостность Украины.

Ранее немецкие СМИ заявили, что Украине недостает реализма в дискуссиях о поставках оружия из ФРГ. Подробности здесь на kp.ru.

О реакции Германии на требования Украины о поставках вооружения читайте здесь.