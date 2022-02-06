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Политика6 февраля 2022 14:35

Министр обороны Германии исключила поставки оружия Киеву

Германия не будет поставлять оружие Украине, чтобы не обострить кризис еще больше
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Министр обороны Германии объяснила, почему ФРГ не будет поставлять оружие Киеву.

Министр обороны Германии объяснила, почему ФРГ не будет поставлять оружие Киеву.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не будет поставлять оружие Киеву, чтобы не спровоцировать обострение украинского кризиса. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в интервью медиагруппе Funke.

Министр напомнила, что Германия придерживается принципа не поставлять вооружение в кризисные регионы, заявив, что предоставление оружия курдам на севере Ирака было вызвано исключительными обстоятельствами и отсутствием стороны, с которой можно было бы вести диалог для решения проблем дипломатическим путем.

«Там убивали и продавали в рабство людей», - отметила Ламбрехт.

Министр заявила о стремлении Германии к деэскалации украинского кризиса мирным путем. В то же время Кристин Ламбрехт не исключила отправку дополнительных сил в Литву в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Министр обороны Германии подтвердила, что НАТО не рассматривает вопрос вступления Украины в альянс и напомнила о санкциях, которые Запад намерен применить в отношении России в случае предполагаемых «посягательств» на территориальную целостность Украины.

Ранее немецкие СМИ заявили, что Украине недостает реализма в дискуссиях о поставках оружия из ФРГ. Подробности здесь на kp.ru.

О реакции Германии на требования Украины о поставках вооружения читайте здесь.