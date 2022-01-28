Правительство Германии исключило поставку летального оружия Украине Фото: REUTERS

Германия никогда не поставит Украине летальное оружие, такая возможность исключена, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Действует правило: в кризисные районы поставок вооружения не будет. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину», – сказал представитель кабинета министров Германии.

Как писал сайт kp.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял о желании Киева получить от Берлина военные корабли и системы ПВО. Данный вопрос остается одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран, отметил он. Дипломат также указал на то, что ФРГ нужно взять пример с Великобритании, которая уже сообщила о поставках Украине лёгких противотанковых оборонительных вооружений.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр говорил, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».

Впрочем, Берлин все-таки решил оказать помощь Киеву; вместо вооружения Украина получит от Германии пять тысяч военных касок.