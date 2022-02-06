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Политика6 февраля 2022 16:45

Канцлер ФРГ объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине летальное оружие

Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Украине летальное оружие
Мария ПАВЛОВА
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Олаф Шольц объяснил, почему Германия не намерена поставлять летальное оружие Украине.

Олаф Шольц объяснил, почему Германия не намерена поставлять летальное оружие Украине.

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять летальное оружие Украине и объяснил, почему его страна занимает такую позицию в отношении поставок боеприпасов в данный регион. По словам Шольца, он продолжает курс, которого придерживалась ФРГ при его предшественнице Ангеле Меркель. Германия не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, сказал Шольц.

«Это было и остается правильным», - подчеркнул Олаф Шольц, беседуя с корреспонеднтом телеканала ARD в воскресенье 6 февраля.

Канцлер отметил, что большинство граждан Германии разделяют такую точку зрения, это показывают опросы общественного мнения.

«Для меня очень важно, чтобы мы держались вместе и согласовали наши действия как друзья, и делали это не через СМИ», - отметил Шольц. Канцлер добавил, что считает своей обязанностью перед гражданами Германии предотвращение войны в Европе.

Ранее о том, что Германия принципиально не снабжает оружием кризисные регионы, заявила министр обороны ФРГ.

Шольц в понедельник 7 февраля встречается с президентом США Джо Байденом. В числе прочего лидеры США и Германии намерены обсудить альтернативные пути поставки газа в Европу.