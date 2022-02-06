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Политика6 февраля 2022 17:05

США заявили о намерении использовать «Северный поток-2» как рычаг влияния на Россию

Вашингтон намерен использовать «Северный поток-2» для оказания влияния на Москву
Мария ПАВЛОВА
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Вашингтон заявил о намерении использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию.

Вашингтон заявил о намерении использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты предполагают использовать «Северный поток-2» как рычаг влияния на Москву. Об этом в воскресенье 6 февраля заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник отметил, что предполагается оказывать давление на Россию при помощи «Северного потока-2» в случае гипотетического «вторжения» РФ в Украину.

«Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды», - заявил Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Джейк Салливан выразил удовлетворение, что «Северный поток-2» до сих пор не поставляет российский газ в Европу и отметил, что в этом заслуга в том числе и дипломатии США.

Предполагается, что судьба «Северного потока-2» будет в повестке переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые запланированы на понедельник 7 февраля. Лидеры двух стран намерены обсудить альтернативные пути поставки газа в Европу.

Ранее лидер германской партии ХДС Мерц попросил США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком-2», назвав это исключительно европейским вопросом.