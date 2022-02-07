Вирусолог: После «омикрона» коронавирус станет более заразным, но менее опасным

Коронавирус продолжает эволюционировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что коронавирус в процессе эволюции будет продолжать постепенно приспосабливался к человеческой популяции, а новые штаммы после «омикрона» будут более заразными, но менее опасными. По его словам, через некоторое время вирус SARS-CoV-2 может потерять способность причинять существенный вред здоровью человека.

«Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность. При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться», – сказал ученый в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что прививка пока остается самым эффективным способом предотвратить тяжелое течение заболевания COVID-19.

Стоит отметить, что Петр Чумаков еще в декабре прошлого года говорил, что «омикрон» может стать природной вакциной от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее британские медики назвали кожные проявления этого штамма ковида, среди них так называемые «синие пальцы», воспаления и трещины на губах, а также похожие на экзему пятна на груди или шее.

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