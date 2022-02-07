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Общество7 февраля 2022 9:49

Адвокат Ярмуш поддержала законопроект о превышении самообороны

При этом правозащитница отметила, доказать, что превышения самообороны не было в суде очень сложно
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Адвокат Ярмуш поддержала законопроект о превышении самообороны

Адвокат Ярмуш поддержала законопроект о превышении самообороны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш положительно оценила поправки в законопроект о превышении самообороны.

"Я поддерживаю эти поправки, которые будут давать возможность гражданам, не боясь ответственности перед судом, защищать себя и своих близких в случае нападения на их жилище", - пояснила она в беседе с RT.

При этом правозащитница отметила, доказать, что превышения самообороны не было в суде очень сложно.

Напомним, депутаты Госдумы подготовили и направили на отзыв в правительство законопроект, который предполагает право россиян на превышение допустимой самообороны при защите своей жизни, родных и близких, если в их жилище незаконно кто-то проник, рассказывают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин поручил Верховному Суду проанализировать практику по делам о превышении необходимой самообороны и представить предложения по совершенствованию действующих норм.