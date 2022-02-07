Названы возможные темы переговоров Путина и Макрона

Политолог Марков назвал Минские соглашения основной темой переговоров Путина и Макрона Фото: REUTERS

Политолог Сергей Марков считает, что во время переговоров Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят выполнение Украиной Минских соглашений, нерасширение НАТО, столкновения в ЦАР.

"Еще одна тема - Сирия. Сирия и Ливан были зонами оккупации Франции, и традиционно она имела там большое влияние. Но страна допустила огромную ошибку, поддержав террористическую организацию радикально-исламистского толка в борьбе против законного правителя Башара Асада", - рассказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, российский лидер в понедельник, 7 февраля 2022 года, встретится в Москве с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава республики заявил, что целью его визита является обсуждение ситуации вокруг Украины. По его словам, он будет добиваться деэскалации, передает ФАН.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro оставили множество комментариев под сообщением о предстоящих переговорах президентов. В частности, они усомнились, что главе французского государства удастся наладить отношения с Россией.