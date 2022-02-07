«Они у себя дома». Захарова ответила на заявления о «концентрации» российских войск у границ с Украиной

Захарова напомнила, что Россия перемещает войска только по своей территории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия осуществляет перемещение вооруженных сил только по своей территории, не нарушая границ соседних государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения в концентрации войск на границе с Украиной.

«Не вам, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть – они у себя дома», – сказала дипломат в эфире «Первого канала» в ответ на вопрос одного из западных журналистов.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной, чтобы доказать Западу отсутствие планов «вторжения» в соседнюю республику.

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».