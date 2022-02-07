Состояние здоровья ректора «Шанинки» Сергея Зуева ухудшилось Фото: Сергей САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева ухудшилось, рассказал журналистам член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи. По его словам, Зуев не всегда может самостоятельно подняться с кровати.

«Он уже не всегда может встать с кровати. В течение нескольких месяцев ректор «Шанинки» лишен семейных контактов – ему не разрешают ни свидания, ни звонки», – сообщил Хуруджи.

Как рассказал правозащитник, в СИЗО ученому не предоставляют необходимого лечения, а перевести в гражданскую больницу Зуева пока не разрешают. У ректора «Шанинки» тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, лечение которых возможно только профильными специалистами и при использовании сложной аппаратуры, чего СИЗО предоставить не может, отметил Хуруджи.

Напомним, в конце декабря 2021 Сергея Зуева по просьбе следствия вернули из гражданской клиники в СИЗО.

Как писал сайт kp.ru, ректор «Шанинки» не признал свою вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предполагается, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работе, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Однако женщину задержали 6 октября 2021 года.