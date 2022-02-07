Вице-канцлер Германии допустил все варианты санкций при «вторжении» России на Украину

Роберт Хабек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек, комментируя вопрос о возможном отказе Берлина от использования газопровода «Северный поток - 2» при якобы эскалации на Украине, заявил том, что рассматриваются «все варианты санкций».

«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает всё», - заявил немецкий вице-канцлер, добавив, что «не хочет вдаваться в спекуляции», но повторил, что слово все «охватывает всё».

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не планирует ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории России, что является суверенным делом государства. Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что войны между Россией и другими странами не будет, если данный вопрос зависит от позиции Москвы.