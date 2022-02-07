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Политика7 февраля 2022 14:38

Вице-канцлер Германии допустил все варианты санкций при «вторжении» России на Украину

Политик заявил о возможном отказе Берлина от использования «Северного потока - 2»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роберт Хабек

Роберт Хабек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек, комментируя вопрос о возможном отказе Берлина от использования газопровода «Северный поток - 2» при якобы эскалации на Украине, заявил том, что рассматриваются «все варианты санкций».

«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает всё», - заявил немецкий вице-канцлер, добавив, что «не хочет вдаваться в спекуляции», но повторил, что слово все «охватывает всё».

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не планирует ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории России, что является суверенным делом государства. Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что войны между Россией и другими странами не будет, если данный вопрос зависит от позиции Москвы.