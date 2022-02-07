Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 февраля 2022 14:39

Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

Французский лидер заявил, что не надеется на немедленный прорыв в отношениях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что испытывает оптимистичный настрой перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. В настоящее время французский президент уже находится в Москве.

«Я ожидаю встречи с умеренным оптимизмом, но не верю в немедленные чудеса», – привоит слова политика телеканал BFM.

Как писал сайт kp.ru, президент России проведет встречу с французским коллегой в понедельник, 7 февраля. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины.

Тем временем в Кремле не ждут разрядки обстановки в Европе после одной встречи Путина с Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на переговорах двух лидеров будут обсуждаться главным образом напряженность в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности. Беседа политиков ожидается «весьма субстантивная и продолжительная, объемная по времени и по контенту обсуждения», отметил он.