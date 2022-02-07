Минздрав разрешил проведение третьей фазы исследований вакцины «КовиВак» с участием детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» при участии детей.

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей», – сказано на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

Напомним, летом прошлого года российское Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований вакцины «КовиВак».

В конце января этого года Научно исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Министерство здравоохранения одобрило препарат против коронавирусной инфекции Evusheld от компании AstraZeneca для обращения на территории России.