Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 февраля 2022 15:46

Путин заявил, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности

Российский лидер отметил, что Париж принимает самое активное участие в решении проблем европейской безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Путин заявил, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности

Путин заявил, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, которого он поблагодарил за участие в решении данной проблемы.

«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю - у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», - заявил российский лидер, отметив, что Париж в последние десятилетия принимает самое активное участие в решении проблем европейской безопасности.

Французский лидер в свою очередь заявил о необходимости, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно, указав на то, что в данной сфере диалог необходим. «Нам нужно найти совместный ответ, который позволит избежать войны … думаю, что сегодняшний разговор может начать путь деэскалации», - заявил Макрон.

Напомним, сегодня, 7 февраля, французский лидер прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским коллегой. Ранее Макрон сообщил, что испытывает оптимистичный настрой перед встречей с Путиным.