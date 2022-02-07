Путин заявил, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, которого он поблагодарил за участие в решении данной проблемы.

«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю - у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», - заявил российский лидер, отметив, что Париж в последние десятилетия принимает самое активное участие в решении проблем европейской безопасности.

Французский лидер в свою очередь заявил о необходимости, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно, указав на то, что в данной сфере диалог необходим. «Нам нужно найти совместный ответ, который позволит избежать войны … думаю, что сегодняшний разговор может начать путь деэскалации», - заявил Макрон.

Напомним, сегодня, 7 февраля, французский лидер прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским коллегой. Ранее Макрон сообщил, что испытывает оптимистичный настрой перед встречей с Путиным.