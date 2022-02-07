Эммануэль Макрон прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, ранее глава Франции заявил, что целью его визита станет обсуждение ситуации вокруг Украины. Как отметил французский лидер, он намерен добиваться деэскалации. Макрон также заявил, что испытывает оптимистичный настрой перед встречей с российским коллегой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговорах главы государств будут обсуждаться главным образом напряженность в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности. По словам представителя Кремля, беседа президент ожидается «весьма субстантивная и продолжительная, объемная по времени и по контенту обсуждения».

Политолог Сергей Марков полагает, что во время переговоров Путин и Макрон обсудят выполнение Минских соглашений Украиной, нерасширение НАТО, а также столкновения в ЦАР.