Путин заявил, что объем товарооборота между Россией и Францией превысил допандемийный уровень Фото: REUTERS

Объем товарооборота между Россией и Францией вырос, немного превысив допандемийный уровень. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в понедельник, 7 февраля, в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос: если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и чуть-чуть, по-моему, превысил», - заявил российский лидер.

Напомним, сегодня, в понедельник, 7 февраля, французский лидер прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским президентом.

Как писал сайт kp.ru, Путин в ходе встречи также заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности, обратив внимание на то, что Франция принимает самое активное участие в решении проблем европейской безопасности. Макрон в свою очередь заявил, что в вопросе безопасности нужно, чтобы все повели себя ответственно, отметив, что в данной сфере необходим диалог.