Названа привычка, которая помогает спасти от инсульта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулярный прием ванны существенно понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

Как передает британское издание Daily Express, исследование, в котором приняли участие 30 тысяч человек, проводили в Японии. Как выяснилось, люди, которые принимают ванну почти каждый день, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26% - с инсультом. По словам доктора Адольфа Хаттера, особенно полезно нахождение именно в горячей воде

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что ... снижает кровяное давление … Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце», - пояснил эксперт.

Тем не менее эксперты отмечают, что для некоторых подобные привычки могут представлять большой риск. Среди них люди старше 70 лет с низким давлением, а также те, у кого обнаружили боли в груди или же нестабильное кровяное давление.

Напомним, ранее ученые доказали, что чай и кофе снижают риск инсульта и деменции.