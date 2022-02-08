Пентагон не видит наращивания сил России у восточного фланга НАТО

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Соединенные Штаты не видят наращивания сил России у восточного фланга НАТО, силам альянса ничего не угрожает, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

«Никаких специфических или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО нет», - сообщил он журналистам на брифинге в понедельник, 7 февраля.

Однако, по словам официального представителя Пентагона, американская сторона по-прежнему наблюдает «большое скопление» российских войск на границе с Украиной, а также в Белоруссии, где проходят совместные военные учения «Союзная решимость – 2022».

«Но ничего напрямую не представляет угрозу восточному флангу НАТО», - повторил Джон Кирби.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля президент США Джо Байден направил в Европу дополнительные американские войска. В Пентагоне уточнили, что они будут дислоцированы в Румынии, Польше и Германии.

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