Юрист усомнился, что в России отменят пределы необходимой самообороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист, судебный представитель Василий Воробьев прокомментировал законопроект, который отменяет пределы необходимой самообороны.

Эксперт уверен, что мало вероятно, что документ будет одобрен депутатами. Ведь в стране до сих пор нет единого мнения по поводу разрешенных рамок самозащиты.

Максимум, который может пройти все согласования – это внесение изменений в раздел УПК, регламентирующий данную статью. В частности, человека станет сложнее привлечь к уголовной ответственности за превышение самообороны.

- Главная проблема, чтобы у нас самообороной не стали оправдывать обычное преступление, любое убийство, - комментирует NEWS.ru юрист.

Помимо этого, собеседник издания не поддерживает расширение полномочий оперативным сотрудникам. Им разрешат не представляться при проведении оперативных мероприятий или следственных действий, если экстренно необходимо.

Это вызовет не только недовольство граждан, но и поставит под угрозу жизнь самих стражей порядка.

- Представьте кто-то пришел к вам в дом. Кто это: силовик с санкцией на обыск или обычный человек? Реакция может быть любой и границы самообороны должны быть установлены, иначе человек получает лицензию на убийство, - заключил Воробьев.

Россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище. Как выяснили «Известия», депутаты Госдумы отправили такой законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд.

Глава российского государства Владимир Путин поручил Верховному суду до июня предоставить доклад о превышении необходимой обороны, пишет ФАН.