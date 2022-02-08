Путин: Диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности для России не закончен

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле сказал, что для Москвы диалог с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности не закончен.

Он отметил, что США с Альянсом «просто обошли» ключевые вопросы российской стороны. Например, такие важные пункты, как отказ НАТО от расширения на восток и размещения ударных систем возле наших границ, возврат инфраструктуры западного военно-политического блока к 1997 году.

«Я не считаю, что на этом наш диалог закончен», - добавил глава государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля президент России впервые развернуто поделился тем, что думает об ответе США и НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности. В частности, Путин рассказал о том, что Альянс проигнорировал принципиальные озабоченности России – три ключевых требования Москвы, а также как нашу страну пытаются втянуть в войну.

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