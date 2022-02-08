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Политика8 февраля 2022 0:26

Канцлер ФРГ пригрозил России «масштабными» санкциями из-за Украины

Шольц повторил, что «если дело дойдет до военной агрессии», последует «сплоченный общий» ответ Запада
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: REUTERS

В случае дестабилизации ситуации вокруг Украины Запад ответит «масштабными» санкциями против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Мы ясно дали понять, если дело дойдет до военной агрессии против Украины, будут приняты жесткие, сообща согласованные и обширные санкции», - сказал немецкий политик.

Отвечая на вопросы журналистов, будут ли введены ограничения в отношении газопровода «Северного потока – 2», Шольц заявил, что «это будут масштабные меры», несколько раз повторив: «Мы предпримем все необходимые шаги, мы вместе сообща».

«Ясно, что мы хорошо подготовлены. И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны – не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплоченно и сообща», - добавил преемник Меркель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Шольц, говоря о возможности остановки запуска газопровода из-за ситуации вокруг Незалежной, заявил, что «на рассмотрении находятся все варианты».

К слову, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прямо сказал, что Штаты используют «Северный поток – 2» как рычаг давления на Москву.