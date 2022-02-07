Шольц заявил о готовности ФРГ «предпринять все необходимые шаги» в случае «вторжения» России на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия вместе с союзниками готова «предпринять все необходимые шаги» в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Washington Post.

«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые шаги. У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы. Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину», - сказал преемник Меркель, отвечая на вопрос журналистов о возможности остановки запуска газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, «совершенно ясно, что в такой ситуации все варианты находятся на рассмотрении». Шольц добавил, что не станет рассказывать подробности возможных ответных мер, «но наш ответ будет единым и решительным».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас новый немецкий канцлер находится с визитом в США. К слову, ранее он объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине летальное оружие, а также назвал целью своего визита в Штаты необходимость послать России «единый сигнал».

7 февраля пройдут переговоры президента США Джо Байдена и Олафа Шольца, одной из главных тем этой встречи станет вопрос альтернативных поставок газа в Европу.

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