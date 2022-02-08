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Политика8 февраля 2022 0:59

В Киеве заявили, что не видят «ударных сил» России на границе

По словам главы Минобороны Украины, никаких признаков подготовки к «вторжению» нет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Минобороны Украины Алексей Резнико

Глава Минобороны Украины Алексей Резнико

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве не видят никаких признаков подготовки к предполагаемому «вторжению» России, «ударных сил», которые свидетельствовали бы о том, что наша страна готовится «напасть» на бывшую советскую республику, на российско-украинской границе нет. Об этом заявил вечером в понедельник, 7 февраля, глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Так вот, по состоянию на сегодняшний день, вот те 119 тысяч наземного компонента не сформировали ударный компонент, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение» - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне заявляли, что США не видят наращивания сил России у восточного фланга НАТО, но по-прежнему наблюдают «большое скопление» российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

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Сопоставив «приметы надвигающегося армагедона» можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем «вторжением», а в Киеве ждут – не дождутся (подробности).