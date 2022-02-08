Путин назвал ответ США по гарантиям безопасности «политическими клише»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле назвал ответ США по гарантиям безопасности «политическими клише». По его словам, создается впечатление, будто Москва и не ставила перед Вашингтоном ключевые вопросы, не обозначала свои основные озабоченности.

«Впечатление, что мы даже не ставил эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», - сказал Путин.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, глава государства на пресс-конференции после встречи с гостем из Парижа также говорил, что для России диалог с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности не закончен. Он отметил, что США с Альянсом «просто обошли» ключевые вопросы. Например, такие важные пункты, как отказ НАТО от расширения на восток и размещения ударных систем возле наших границ, возврат инфраструктуры западного военно-политического блока к 1997 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин после встречи с Макроном рассказал, как мы продолжим добиваться от НАТО гарантий безопасности

Переговоры лидеров России и Франции длились более пяти часов, в конце Владимир Путин пошутил, что все время его «мучали» вопросами европейской безопасности и вариантами решений украинского кризиса (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Американский контингент в Европе составляет лишь четверть от уровня Холодной войны»: что ответили США на требования России по гарантиям безопасности

Испанское издание El Pais опубликовало полный текст письменного ответа США на предложения России о предоставлении гарантий безопасности. Как этот секретный документ (глава Госдепа Энтони Блинкен особо отмечал, что не хотел бы его публикации) попал в редакцию, не разглашается.

Исходя из содержания документа, ясно, что США отвергли основное требование России о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и, в частности, недопустимость включения в альянс Украины и Грузии (подробности).