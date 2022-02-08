Госдеп США не стал комментировать сообщения о планах разместить комплексы THAAD на Украине

Руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс Фото: REUTERS

В госдепартаменте США отказались комментировать сообщения о планах разместить на востоке Украины несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Отвечая на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эту информацию, официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что не может об этом говорить.

«Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», - приводит слова пресс-секретаря госдепа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне из Незалежной пришла сенсационная новость: Киев обратился к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Из украинской столицы стали раздаваться восторженные комментарии разномастных спецов: если Украина получит от США комплексы THAAD, то входящая в их состав РЛС сможет отслеживать обстановку над существенной частью России. Так ли это? Чем такие комплексы грозят нам? На эти и другие вопросы военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попросил ответить старшего офицера Главного штаба ВКС РФ полковника Александра Смирнова.