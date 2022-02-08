Захарова заявила, что Япония искусственно нагнетает истерику вокруг Курил

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Япония искусственно нагнетает истерику вокруг Курильских островов.

- Посмотрите на все наши заявления об искусственном нагнетании истерики, напряженности вокруг территориального вопроса. Японское руководство, мне кажется, вообще все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных полноценных, экономических, финансовых, культурных связей с нашей страной, посвящает всю эту энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему, — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Она указала на поддержку данной темы со стороны американского посла. Захарова предположила, что нагнетание происходит по инициативе Соединенных Штатов Америки. Вашингтону выгодно постоянно поднимать вопрос Курил, чтобы не допустить полноценного сотрудничество Москвы и Токио, уверена Захарова.

Ранее появилась информация, что Япония получила уведомление от России о грядущих ракетных учениях в районе южной части Курильских островов. Маневры будут проходить с 7 февраля 2022 года. Как уточнила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве учения пройдут в зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Маневры будут проходить в течение февраля, с перерывами.

Позже генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японский кабмин выразил протест из-за учений. Он назвал действия России неприемлемыми.