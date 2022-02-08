В России вакцинированы от коронавируса 41 тысяча детей

Мурашко заявил о вакцинации от коронавируса 41 тысячи детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прививку от коронавирусной инфекции в России получила 41 тысяча детей в возрасте от 12 до 17 лет. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

При этом глава Минздрава отметил, что рост количества госпитализаций среди детей за неделю составил 28%. По его словам, около трех процентов госпитализированных детей нуждаются в особом внимании со стороны медработников, в том числе на койках интенсивной терапии. Мурашко добавил, что способность нового штамма «омикрон» заражать детей увеличивает необходимость вакцинации.

Напомним, в ноябре 2021 года Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет включительно. Отмечалось, что в ходе различных исследований данный препарат показал высокую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как писал сайт kp.ru, накануне началась вакцинация этим препаратом.