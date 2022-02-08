Короткометражный мультфильм "БоксБалет" Антона Дьякова номинирован на "Оскар"

Короткометражный мультфильм «БоксБалет», снятый российским режиссером Антоном Дьяковым, номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом во вторник, 8 февраля, объявили во время трансляции, которая ведется на сайте Американской академии киноискусств, присуждающей эту награду.

В число номинантов также вошли «Бестия» режиссёра Хьюго Коваррубиаса, «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго, «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза.

Кроме того, мультфильмы «Побег», «Лука» и «Энканто» стали номинантами на «Оскар» в категории «Полнометражный анимационный фильм». За награду в данной категории поборяться «Митчеллы против машин» и «Райя и последний дракон».

Напомним, 94-я церемония вручения награды «Оскар» должна состояться 27 марта. Как писал сайт kp.ru, российский мультфильм «Боксбалет» попал в шорт претендентов на «Оскар». Мультфильм, который длится 15 минут, рассказывает о любви балерины Ольги и боксера Евгения. Короткометражка Дьякова уже была отмечена премией «Икар», а также признана лучшей в категории анимационных короткометражных фильмов на фестивале «Короче».

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