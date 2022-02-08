Центр имени Чумакова работает над вакциной от гриппа и коронавируса

Создание вакцины от гриппа и коронавируса стало возможным благодаря близости технологий производства Фото: REUTERS

Центр имени Чумакова проводит доклинические исследования вакцины, которая должна защищать и от гриппа, и от коронавируса. Об этом заявил директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши исследования на животных показали, что при комбинации штамма гриппа и штамма коронавируса их введение в одну вакцину приводит к потенцирующему эффекту, то есть усиливается как в отношении одного заболевания, так и другого, то есть тут безусловная перспектива", - констатировал ученый.

По его словам, такая комбинация возможна в связи с тем, что технологии производства вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции "очень близки".

Как ранее писал сайт kp.ru, в том же интервью Айдар Ишмухаметов сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак" против штамма "омикрон" составляет 62%.

Напомним, российский фонд прямых инвестиций прогнозирует, что спад заболеваемости мутировавшим штаммом коронавируса "омикрон" в РФ начнется уже на этой неделе. Об этом kp.ru сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.